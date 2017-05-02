Сегодня в Казани пройдет репетиция парада Победы и поэтому некоторые автобусные маршруты изменятся, а на некоторых улицах движение транспорта ограничится, сообщается на сайте мэрии города.

Изменения коснутся автобусных маршрутов № 6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 98. С 6 вечера они будут следовать по улицам Право-Булачная – Чернышевского – Московская – Ташаяк – Саид-Галиева – Кировская дамба. Троллейбусный маршрут №2 на время репетиции закроют.

Ограничение будет действовать с 18.00 до полуночи на площади Тысячелетия, в том числе по улице Баумана, от Профсоюзной до Батурина, на Кремлевской набережной, по улице Декабристов (от площади Тысячелетия до улицы Сибгат Хакима), по Декабристов (от Комсомольской до площади Тысячелетия), по Ташаяк (от Московской до площади Тысячелетия), по улице Право-Булачная (от площади Тысячелетия до Чернышевского), по улице Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до Чернышевского).

Схема движения городских автобусов будет также изменена 5, 7, 8 и 9 мая. В эти же числа будет действовать ограничение транспортного движения.