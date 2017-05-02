Инцидент произошел вчера вечером напротив дома №45 по улице Татарстан.
В Вахитовском районе Казани произошло ДТП, в результате которого пострадал 11-летний ребенок. 41-летний водитель иномарки выехал на трамвайные пути, где и совершил наезд на мальчика, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Казани. Отметим, что ребенок переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
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