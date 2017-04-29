Ассамблея народов Татарстана опубликовала резолюцию прошедшего в Казани 22 апреля этого года III съезда народов Татарстана «О реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан».
В ней, в частности, говорится: «Мы, представители народов, проживающих в Республике Татарстан, собравшиеся на съезд народов Татарстана, выражаем принципиальную приверженность укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в Российской Федерации, сохранению и развитию национальных языков и культур, укреплению духовной общности, обеспечению конституционных прав и свобод граждан».
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