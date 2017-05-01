Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан выдающимся деятелям науки, культуры, производства и промышленности вручил в Казанском Кремле Президент Татарстана Рустам Минниханов.



Приветствуя участников мероприятия, Рустам Минниханов отметил, что каждый из лауреатов вносит огромный вклад в развитие республики.

«Я хотел бы отметить, что в преддверии праздника Великой Победы здесь присутствуют и наши дорогие ветераны. Также в зале представители всех отраслей экономики и социально-культурной сферы, - сказал Президент РТ. - Процветание республики - это, конечно же, люди. У нас есть нефть, земля, вода, но если бы не было таких людей, патриотов своей земли, своей республики, то мы не смогли бы стать успешными».

Затем Рустам Минниханов приступил к церемонии награждения.

Получивший почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» за заслуги в области строительства объектов нефтеперерабатывающей промышленности заместитель гендиректора по капитальному строительству АО «ТАИФ-НК» Ильдус Сафин сообщил о скором завершении строительства нового комплекса нефтепереработки в Нижнекамске.

«Огромное спасибо правительству Российской Федерации и правительству Татарстана за столь высокую оценку моего труда. Особенно важно для нас и нашего коллектива, что данную награду я получаю в момент, когда завершается строительство комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, этого инновационного проекта, который позволит Татарстану выйти на новый качественный уровень по переработке нефтяного сырья», - заявил он.

Кроме того, за многолетний плодотворный труд и особый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» был награжден участник Великой Отечественной войны Васыл Хузахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В завершение торжественного мероприятия Рустам Минниханов еще раз поблагодарил награжденных за проделанную работу и достигнутые результаты.