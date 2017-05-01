В минувшие выходные в Казани прошла торжественная церемония награждения победителей X республиканского конкурса «Благотворитель-2016».

Всего за 10 лет проведения конкурса в нем приняли участие 1924 благотворителя. Конкурсанты поддержали около 20 тысяч одиноких пожилых людей, 256 тысяч занимающихся творчеством детей, а на строительство спортивных площадок для интернатов республики направили около 34 миллионов рублей. Благодаря участникам конкурса в Татарстане ежегодно более 10 миллионов рублей поступают на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Средняя сумма пожертвования на благотворительность в РТ - 6000 рублей.

Среди почетных гостей на торжестве были и многодетные семьи. Ежегодно около 15 тысяч таких семей становятся участниками благотворительных акций.

Победителей республиканского конкурса «Благотворитель-2016» поздравил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В торжественной церемонии также приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. Ведущими церемонии стали известный актер и телеведущий Александр Олешко и актриса театра им. Тинчурина Зульфия Валиева.

- Сегодня мы в десятый раз подводим итоги года. Мы видим, сколько людей и организаций принимают участие в благотворительных мероприятиях. Большое количество людей не знает, как именно сделать пожертвование. Все хотят увидеть результат инвестиций в благотворительные дела, а не просто кинуть в коробку деньги или куда-то перечислить. Важно увидеть конкретно, как помогли эти материальные ресурсы. Сегодня эта системная работа организована, за что большая благодарность Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву. Я был свидетелем, как под его руководством начались работы по восстановлению мечети Кул Шариф и Благовещенского собора. Тогда активно подключились и физические, и юридические лица. Нам важно рассказать о таких примерах, чтобы они остались в нашей памяти, - отметил Рустам Минниханов.

Воссоздание святынь в Татарстане, по словам Минтимера Шаймиева, стало началом и других благотворительных проектов. С тех пор все подобные мероприятия реализуются с учетом многонациональности и многоконфессиональности региона.

В десятом конкурсе благотворителей награды получили 93 благотворителя и мецената: физические лица, крупные предприятия, предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, благотворительные фонды, некоммерческие организации и средства массовой информации. Так, среди победителей оказались ПАО «Таттелеком», газета «Казанские ведомости» и издательский дом «Ярмарка» (г. Лениногорск).

- Мы регулярно проводим благотворительные мероприятия. Работаем с пенсионерами и инвалидами. Кроме того, помогаем развитию детского спорта: футболистам, прыгунам с трамплина, шахматистам, каратистам, боксерам. Всех, конечно, и не перечислить. Понимаем, что всем им нужна поддержка, - поделился генеральный директор издательского дома «Ярмарка» (г. Лениногорск) Владимир Кожевников.

«Казанские ведомости» отмечены наградой за помощь детям-сиротам и больным детям, а также за освещение благотворительных мероприятий, проводимых в городе и республике.