Природа наконец-то «включила» весеннее тепло и в авральном режиме начала нагонять упущенное. Расцвела мать-и-мачеха, выпустили бутоны одуванчики, распустили сережки береза, ольха, а по вечерам воздух рассекают тучи майских жуков. В солнечный весенний день 29 апреля казанцы приняли участие в природоохранной акции «День посадки леса». Свою елочку посадила и корреспондент «Казанских ведомостей».



Этот берег озера Средний Кабан долгое время находился без хозяйского пригляда городских властей. Густая поросль американского клена, развалившиеся домишки и сараюшки, кучи мусора - такой была территория нынешнего сквера

«Вахитовский» еще совсем недавно. В 2015 году на берег озера пришла большая техника - и начались перемены. Силами одного из градообразующих предприятий территория была вычищена, благоустроена и превращена в зону отдыха. Работа здесь продолжается и поныне.

29 апреля в сквере «Вахитовский» состоялась посадка саженцев, в которой приняли участие представители органов республиканской власти: Аппарата Президента РТ, Кабинета министров РТ, а также представители СМИ.

Спецмашина с двумя тоннами воды, с десяток садовых леек для полива, лопаты и 300 саженцев ели, липок и рябинок - вот арсенал участников акции в сквере «Вахитовский», многие из которых пришли семьями.

- Сегодня в республиканской акции «День посадки леса» участвуют свыше 40 тысяч татарстанцев, - заметил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Эмир Бедертдинов. - Нашим министерством для этого мероприятия было подготовлено 1,5 миллиона штук посадочного материала. Это саженцы сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной и рябины обыкновенной. Осенью этого года планируем увеличить количество посаженных деревьев до 2 миллионов штук. Напомню, в прошлом году жители Татарстана, участвовавшие в этой акции, посадили 3 миллиона штук саженцев. Новинка этого года - закладка новых лесов вдоль железнодорожных путей в восточных районах республики. Сегодня помимо сквера на берегах Кабана будут посадки в других районах Казани - всего 400 саженцев на площади свыше 100 гектаров.

В парке «Сосновая роща» (ДК химиков) в день посадки леса заложили Аллею депутатов. Она берет начало от спортивной площадки и идет в сторону проспекта Ибрагимова. Благодаря стараниям депутатов Казанской городской Думы, представителей совета школьной молодежи Кировского и Московского районов на этом участке теперь появились 40 сосен.

Инициатор акции депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов на свои деньги купил посадочный материал. В мероприятии приняли также участие секретарь Казанской городской Думы Людмила Андреева и глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Всего в мероприятии в парке «Сосновая роща» участвовали около 100 человек. Помимо народных избранников и представителей районной администрации деревья сажали жители близлежащих домов. Каждый желающий мог оставить на дереве послание будущему поколению, для этого организаторы подготовили деревянные фигурки лебедя - символа «Эковесны-2017».