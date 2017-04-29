Если в Лиге чемпионов КриРо забивает, то «сливочные» побеждают – эта нехитрая истина сработала уже на 10-й минуте, когда Криштиану Роналду головой точнехонько положил мяч под руку голкипера «Атлетико» - 1:0.
Шансы были – это вам был не матч «Терек» - «Анжи». Но королевская гвардия была поудачливее к перерыву. Удача эта сказалась еще дважды во второй половине матча – на 73-й и 86-й минутах Криштиану Роналду забил еще дважды, попутно переписав парочку своих же рекордов – 3:0 перед ответным матчем.
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