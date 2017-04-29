В Сочи на стадионе «Фишт» прошел финал Кубка России по футболу. Екатеринбургский «Урал» умудрился добраться до самой вершины, оставалось лишь встать на нее обеими ногами.

Первый тайм забитых голов не принес, а вот во втором московский «Локомотив» за счет большего опыта был близок к удаче. На 77-й минуте Игорь Денисов с третьей попытки «Локо» подряд «прошил»-таки Заболотного, а на 91-й минуте Алексей Миранчук снял все вопросы о победителе – 2:0.

В конце матча вспыхнула потасовка, но судьи и стюарды быстро успокоили ситуацию. Таким образом, «Локо» сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы – сразу на групповом этапе.