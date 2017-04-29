Пять волейболисток казанского «Динамо»: Евгения Старцева, Ирина Филиштинская, Ирина Воронкова, Ирина Заряжко и Екатерина Уланова – вызваны Владимиром Кузюткиным для подготовки к отбору на чемпионат мира. 