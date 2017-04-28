9 мая в рамках акции «Музыка Победы» на территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» запланирован необычный флешмоб. За 5 минут до начала каждого часа с 11 до 19 часов все желающие смогут хором спеть легендарную песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».
Для участников флешмоба уже заготовлены флаеры, на одной стороне которого напечатан текст песни «День Победы». Об этом рассказала директор региональной молодежной общественной организации «Центр развития добровольчества Республики Татарстан», член Общественной палаты Республики Татарстан Анна Синеглазова на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».
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