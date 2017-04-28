Для участников флешмоба уже заготовлены флаеры, на одной стороне которого напечатан текст песни «День Победы». Об этом рассказала директор региональной молодежной общественной организации «Центр развития добровольчества Республики Татарстан», член Общественной палаты Республики Татарстан Анна Синеглазова на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».