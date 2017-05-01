Мероприятие станет первым этапом Кубка трех городов.

27 мая в Казани в парке «Крылья советов» пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода движения». Спортивный праздник приурочен к Всемирному дню скандинавской ходьбы, который отмечается во всем мире в конце мая, и станет первым этапом Кубка трех городов по скандинавской ходьбе, который, кроме Казани, охватит Волгоград и Новосибирск.

2017 год в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а скандинавская ходьба является одним из лучших способов профилактики травматизма. Убедиться в справедливости этих слов смогут все, кто придет на фестиваль – скандинавская ходьба подходит даже для тех людей, которые испытывают проблемы с суставами и связанные с ними болезненные ощущения.

Принять участие в фестивале смогут как новички, так и опытные ходоки. Те, кто уже хорошо знаком с этим видом фитнеса, смогут проверить себя в соревнованиях на дистанции 4 км. Зачет будет вестись по нескольким категориям: мужчины и женщины до 50 лет, от 51 до 60, от 61 до 70, старше 71 года.

Участники фестиваля, которые предпочитают интеллектуальные соревнования, смогут побороться за призы в викторине по материалам мастер-классов. Кроме того, на мероприятии пройдут занятия по гимнастике цигун, которая эффективно сочетается со скандинавской ходьбой. Чтобы присоединиться к спортивному празднику, не требуется никакого специального снаряжения: достаточно лишь выбрать удобную одежду по погоде, а палки можно будет взять напрокат прямо на площадке.