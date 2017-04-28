Масштабная экологическая акция по очистке Ноксинского леса от мусора прошла по инициативе Депутат Государственного Совета РТ по Азинскому округу Марата Шагитова.
Вместе с ним на уборку зеленого массива вышли местные жители, школьники, участники молодежного экологического движения «Будет чисто». Инициативу депутата поддержали глава Советского района Рустем Гафаров, заместитель главы по социальным вопросам Айсылу Хамзина и депутат Казанской городской думы Эдуард Галеев. Они собрали мусор и благоустроили экологическую тропу, созданную в лесу в прошлом году.
Ольга ИВАНЫЧЕВА; Фото: пресс-служба М. Шагитова
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