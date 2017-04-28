8 мая в казанском Парке Победы стартует традиционная акция «Аллея памяти».

Ежегодно, уже 5 лет подряд, накануне 9 мая здесь высаживают саженцы яблонь в честь тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в различных военных конфликтах в Афганистане, Чечне и других горячих точках.

Возможно, в этом году на Аллее памяти появятся яблони в честь татарстанцев, исполняющих свой интернациональный долг в Сирии. Как отметил руководитель татарстанского регионального отделения всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» Азат Идрисов, в рамках акции «Аллея памяти» будут высажены саженцы разных деревьев и в других городах и районах Татарстана.