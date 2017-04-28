Стихи о Родине будут читать молодые ребята – члены поисковых отрядов, участники экспедиций по местам боев Великой Отечественной войны. Они очень тщательно подходили к выбору произведений, и так получилось, что большинство стихов, которые будут звучать, - это стихи поэтов Серебряного века.
Как рассказала директор региональной молодежной общественной организации «Центр развития добровольчества РТ», член Общественной палаты РТ Анна Синеглазова на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ», запись роликов, посвященных Дню Победы, почти завершена. Все видео будут выложены в соцсетях, в группе ВКонтакте, которая так и называется - «Война в стихах».
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