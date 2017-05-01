Матч состоится на стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу».

Путь к полуфиналу



Обе команды проделали долгий путь к полуфиналу. «Атлетико» обыграл немецкий «Байер» и английский клуб «Лестер». «Реал» справился с «Наполи» и грозной «Баварией». Отметим, что оба клуба представляют не просто одну страну, а один город – Мадрид. Что ж, несмотря на исход этого принципиального противостояния, уже точно можно сказать - в финале самого статусного футбольного турнира Европы будет представлена команда из Мадрида.



Мнение экспертов



Эксперты сошлись во мнении, что «Реал» на сегодняшний день сильнее «Атлетико». В этой паре предпочтение отдается именно Королевскому клубу. Однако некоторые футбольные аналитики воздержались от поспешных прогнозов, напомнив, что все решится во второй игре, которая состоится на стадионе «матрасников».



Составы



«Реал» – Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.



«Атлетико» – Облак, Эрнандес, Годин, Савич, Филипе Луис, Сауль, Коке, Габи, Карраско, Гризманн, Гамейро.



Начало матча в 21.40 (мск).