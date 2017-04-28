Расположение входа в заведение мешало жителям дома.

По решению Советского районного суда Казани пиццерия «ДоДо», которая находится на ул. Ершова, 4/2, закрыта на 30 суток, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ. Результат экспертизы показал, что вход для загрузки продуктов питания расположен со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры.

Также было установлено, что сырые полуфабрикаты доставляли в пиццерию через помещения для приготовления холодных блюд, а готовая продукция выносилась в зал через коридор, используемый для загрузки сырья, что нарушает требования СанПин.