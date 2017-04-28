В числе презентованных проектов – благоустройство территории ГИДУВ по ул. Бутлерова, скверов им. А.В.Вишневского, проекты «Окно в Казань» и «Электронные острова».

В Казани состоялась презентация проектов по благоустройству зеленых зон и улиц, сообщается на сайте мэрии Казани. Эскизные проекты презентовали архитекторы творческой группы при Мэрии Казани Юлия Юнусова и Мария Мелентьева. Также были представлены проекты благоустройства перекрестков города. Архитекторы предложили усовершенствовать развязки по ул. Фучика и Зорге. Также были представлены проекты «Окно в Казань» и «Электронные острова».

«Окно в Казань» – проект, направленный на популяризацию истории деревянного зодчества. «Электронные острова» – проект, предусматривающий реализацию реорганизации пространства на оживленных перекрестках, где присутствует большое количество пешеходов.

Ильсур Метшин положительно отреагировал на идею создания «островков», добавив, что первый такой «островок» можно было бы обустроить летом на пересечении улиц Пушкина и Профессора Нужина.