Игра чемпионата РФПЛ между «Рубином» и «ЦСКА» пройдет 17 мая в Казани и станет тестовым матчем Кубка конфедераций: в рамках этой игры будут апробированы системы пропускаболельщиков на стадион, транспортная схема города в дни матчей турнира и другие сервисы.

Паспорт болельщика Кубка конфедераций и бесплатный билет на матч чемпионата РФПЛ между «Рубином» и «ЦСКА» в Казани можнополучить в двух центрах выдачи, второй из которых начал свою работу 1 мая. Первый центр выдачи Fan-ID располагается в здании кинотеатра «Родина» по улице Баумана, второй центр разместился по адресу: ул. Четаева, д. 10.

Для того, чтобы посетить матч между «Рубином» и «ЦСКА», нужно оформить паспорт болельщика Кубка конфедераций на сайте www.fan-id.ru, вместе с которым в центре выдачи вручат бесплатный билет на матч Российской футбольной премьер-лиги.