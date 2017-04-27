30 апреля в единую службу спасения «112» поступило сообщение о том, что в одном из городов Красноярского края готовится теракт.
Стражи порядка установили, что сигнал поступил от 51-летнего жителя поселка им. Вахитова Алькеевского района.
При задержании мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После того, когда злоумышленник отрезвел, он рассказал, что сообщил ложные сведения из-за мести. Так, по словам мужчины, он был несправедливо уволен из вооруженных сил.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, возбуждено уголовное дело.
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