За первый месяц санитарно-экологического двухмесячника на республиканских стройках было проведено почти 140 проверок.

Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Минстрой РТ совместно с Инспекцией Госстройнадзора РТ на территории строительных площадок проводят мероприятие «Чистая стройка». С 1 по 25 апреля инспекторы двух ведомств выявили 38 нарушений и составили 33 административных протокола.