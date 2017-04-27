Обладательницей золотой медали в самой престижной – классической программе – стала ученица Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова Камалия Булатова (тренер - Ирина Николаевна Чибикова).

Еще две ученицы этой школы – бронзовые призеры чемпионата. Зарина Шафигуллина (тренер – Валерий Петрович Яндемиров) заняла третью ступень пьедестала почета в классической программе среди девушек до 17 лет, а Раушана Хайбуллина (тренер - Равиль Хафизович Газизов) стала третьей в молниеносной программе среди девушек до 13 лет.

Напомним, чемпионат России среди юношей и девушек состоялся в Краснодарском краев, в поселке Лоо.