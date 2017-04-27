На третьем этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в категории MOS (вне конкурса) Альбина Шакирова и Ландыш Кварталова заняли первое и второе место.

Среди мужчин в кипрской Ларнаке у Татарстана выступит Николай Теплый.