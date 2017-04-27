Ватерполисты казанского «Синтеза» в финале Кубка России на родной воде вели после первой половины матча – 5:3. Но удержать победу не сумели (9:9), а по буллитам уступили спартаковцам Волгограда – 3:4.
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