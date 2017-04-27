Волейболисты казанского «Зенита» в третий раз подряд выиграли Лигу европейских чемпионов, в Риме в финале переиграв «Перуджу» - 3:0 (25:15, 25:23, 25:14).
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