Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай, зародившийся более столетия назад как день солидарности трудящихся всего мира в борьбе за свои права, – в современной истории России получил новое название. Однако суть этого всенародно любимого праздника осталась неизменной – это дань глубокого уважения человеку-труженику, чьи талант, энергия, знания и профессиональное мастерство служат укреплению и развитию нашей многонациональной Родины. И справедливо, что легендарный лозунг, который большинство россиян помнит с детства, – «Мир! Труд! Май!» – по-прежнему актуален.

Татарстанцы своим созидательным трудом вносят весомый вклад в реализуемые в республике проекты и инициативы. Много и добросовестно работая, вместе мы преодолеваем трудности и стараемся сохранить набранный темп с тем, чтобы Республика Татарстан продолжила свое динамичное социально-экономическое развитие, а Российская Федерация упрочила авторитет самодостаточного процветающего государства.

Сегодня, поздравляя жителей республики с Праздником Весны и Труда, хочу высказать слова огромной благодарности нашим уважаемым ветеранам, заложившим основу экономической мощи Татарстана. Выразить искреннюю признательность всем, кто своим честным и эффективным трудом способствует успешному проведению экономических и социальных реформ, строит наше общее будущее.

Дорогие друзья! Первомай в нашей стране всегда был и остается любимым праздником, наполненным солнечным светом и пением птиц, возможностью с удовольствием провести этот день с друзьями, родными и близкими, отдохнуть на природе, насладившись майским теплом. От всего сердца желаю вам здоровья, счастья, мира, добра и благополучия! И пусть жизнь каждого из нас будет наполнена интересной работой, творческими замыслами и смелыми идеями! С праздником!