В новом Горкинско-Ометьевском лесопарке отметили старинный татарский праздник Карга боткасы (Грачиная каша).

Этот весенний праздник посвящен прилету грачей. Считалось, что именно грачи приносят к нам весну на кончиках своих крыльев. Поэтому в честь прилета птиц устраивали народные гуляния. По традиции в этот день дети ходили по домам и собирали крупу – гречневую, рисовую, пшенную, пшеничную, молоко, масло, сахар, яйца и зазывали всех стихами и песнями на праздник. На улице, на костре, в большом казане из собранных продуктов готовили кашу и угощали ею всех гостей, а остатки каши специально оставляли птицам.

Эту народную традицию возродили в Горкинско-Ометьевском лесопарке. Здесь состоялось театрализованное выступление с рассказом о празднике Карга боткасы и большая концертная программа, которую подготовили творческие коллективы и солисты культурного центра «Сайдаш», ДК «Вознесенское» и победителей фестиваля творчества воспитанников детских садов «Сәләтле бәләкәч» («Талантливый малыш»). Концертная программа была поставлена народой артисткой РФ, заслуженным деятелем искусств РФ и РТ Лимой Кустабаевой. А еще гостей ждали эстафеты и игры на свежем воздухе. И конечно, все желающих накормили вкусной пшенной кашей.