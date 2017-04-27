Настоящий птичий дом построил кто-то из жителей улицы 2-й Привольной, расположенной на Третьей горе в Казани.

Чьими-то заботливыми руками был смастерен и установлен высоко над крышей деревянной избушки скворечник. Но скворечник получился просторный, с несколькими входами-выходами, и его вполне можно назвать домом для птичек. Сооружение облюбовали и обжили шустрые воробьи. Их тут очень много – целая воробьиная стая. Кто-то из чирикающих пташек с любопытством рассматривал меня, когда я подошла поближе к их жилищу, кто-то по-хозяйски залетал в домик, кто-то, наоборот, вылетал на улицу, погреться на весеннем солнышке. И это движение бесконечное… Скоро у воробьев должны вылупиться птенцы. А ближе к концу мая родители начнут учить малышей летать. Вот тогда в этом птичьем доме станет совсем весело!