Не так давно у дома 4а по улице Академика Парина у привычных мусорных баков появился новый контейнер – контейнер для полиэтиленовых бутылок и других отходов из полиэтилена.

На ящике укреплен большой плакат с призывом отделять полиэтиленовые бутылки от другого мусора и любопытной информацией: оказывается, переработав одну пластиковую бутылку, мы сохраняем 3 литра чистой родниковой воды, 15 квадратных метров плодородной земли и 2 поколения лесных жителей.

Жильцы близлежащих домов с готовностью откликнулись на призыв: «Сделай свой значимый вклад в общее дело!» и несут полиэтиленовый хлам именно в этот бак. Теперь даже пятилетний ребенок каждый раз перед выходом на улицу старательно собирает в отдельный пакет пластиковые бутылки, баночки из-под йогуртов, творожков, и собственноручно выбрасывает их в контейнер. После этого ритуала он торжественно произносит фразу, написанную на плакате самыми большими буквами: «Спасибо, ты хороший человек!».

Надо сказать, что контейнер заполняется «под завязку» довольно быстро – за два-три дня.