29 апреля прошла торжественная церемония награждения победителей X республиканского конкурса "Благотворитель - 2016".
Победителей Республиканского конкурса «Благотворитель-2016" наградил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В торжественной церемонии также приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и заместитель председателя Государственного Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. Среди победителей десятого республиканского конкурса газета "Казанские ведомости", ПАО "Таттелеком" и издательский дом "Ярмарка" (г. Лениногорск).
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