Церемония открытия туристического сезона обещает быть яркой и насыщенной разнообразными мероприятиями.

Гостей ждет костюмированный праздник с угощениями и выступлениями фольклорных ансамблей «Красная горка» и «Матрешки». Концерты пройдут под открытым небом на Рождественской площади, у Музея истории Свияжска и на Успенской площади.

Кстати, как сообщил директор государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, этим летом в Свияжске откроется еще два новых музея: музей замечательного художника Геннадия Архиреева и художественная галерея музея-заповедника.