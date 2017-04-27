С теплыми солнечными днями на Кремлевской набережной открывается традиционный некоммерческий проект Отделения Пенсионного фонда России по республике «Рисуй Казань».

Новый сезон проекта, так полюбившегося казанцам, стартует 1 мая. Далее уроки рисования под открытым небом будут проходить по воскресеньям. Все желающие смогут получить уроки рисования и живописи. Начало уроков в 15 часов и в 17 часов. Длительность – полтора часа. За это время начинающие художники под руководством опытных преподавателей попробуют написать пейзаж, натюрморт, сделать зарисовки с натуры. Для самых маленьких будут проводиться специальные детские дни рисования. Также запланировано занятие для глухонемых детей.

Уроки рисования в рамках проекта «Рисуй Казань» абсолютно бесплатные. Но так как количество мест ограничено, о своем участии необходимо сообщить заранее. Для этого надо пройти бесплатную электронную регистрацию на сайте http://risuykazan.ru/. Там же можно ознакомиться и с расписанием занятий.