Студенческий марш Победы, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в нашем городе 3 мая. По традиции это знаменательное событие организует Казанский (Приволжский) федеральный университет.
По информации пресс-службы КФУ, марш начнется в 11 часов с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю. Далее начнется шествие по улице Кремлевская, в нем примут участие студенты, преподаватели, выпускники КФУ, ветераны войны, Почетный батальон КФУ, взвод представителей федеральных университетов, «Бессмертный полк Казанского университета». Завершится Марш Победы митингом у главного здания КФУ и возложением цветов к мемориальной доске памяти преподавателей, сотрудников и студентов, погибших на фронтах войны.
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