Сегодня во всем мире отмечается Международный день танца. А накануне в Казанском государственном институте культуры состоялся большой концерт, приуроченный к этому празднику.

Студенты кафедры народного танца и кафедры современного и спортивно-бального танца факультета хореографии КГИК подготовили яркие номера в абсолютно разных танцевальных жанрах, но настоящим сюрпризом для всех зрителей стали фрагменты из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». Молодые танцовщики со сложной задачей справились достойно.

- Идея станцевать балет назревала давно. Классический балет – это основа хореографии, и мне всегда хотелось, чтобы он вошел в жизнь наших студентов.

Для ребят, которые занимаются народными, бальными, современными танцами, балет сложен, потому что это совсем другая история, другая школа. Но они стараются, репетируют с большим удовольствием. У нас три состава «Щелкунчика», и все они рвутся выступать. – рассказала декан факультета хореографического искусства КГИК Диля Мустафовна Давлетшина.

Кстати

Международный день танца отмечается с 1982 года. Дата 29 апреля для праздника была выбрана неслучайно. В этот день в 1727 году родился французский балетмейстер Жан Жорж Новерр - реформатор и теоретик хореографии, автор теоретического труда «Письма о танце и балетах». Его по праву считают отцом современного балетного театра.