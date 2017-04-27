Вчера в Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике завершился международный семинар «Мониторинг объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: опыт Российской Федерации и стран СНГ».
В резолюции, принятой участниками семинара, предложено создать Ассоциацию объектов Всемирного культурного наследия на базе Ресурсного центра Казанского (Приволжского) федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба К(П)ФУ.
Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов рассказал, что главная задача будущей Ассоциации – организовывать и координировать постоянный обмен опытом ученых из разных стран, работающих в сфере изучения и сохранения объектов культурного наследия.
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