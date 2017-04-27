В резолюции, принятой участниками семинара, предложено создать Ассоциацию объектов Всемирного культурного наследия на базе Ресурсного центра Казанского (Приволжского) федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба К(П)ФУ.

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов рассказал, что главная задача будущей Ассоциации – организовывать и координировать постоянный обмен опытом ученых из разных стран, работающих в сфере изучения и сохранения объектов культурного наследия.