Автору этого проекта, президенту Союза велосипедистов Татарстана Ильдусу Янышеву, предстоит совершить кругосветное путешествие на велосипеде.

В первом этапе – от Казани до Москвы – принимают участие 9 человек. А дальше Ильдус Ахтямович поедет один, но на протяжении всего пути к нему будут присоединяться люди, которые тоже станут участниками глобального велотура.

Сейчас велосипедисты едут в Москву. Потом – Рига, Голландия, Великобритания, перелет в США, где предстоит проехать от Нью-Йорка до Майями, далее Китай, Монголия и через всю Россию возвращение домой, в Казань. По предварительным расчетам кругосветка должна продлить полтора года.

Это путешествие в поддержку международного проекта «Шоссе Мира» организовано при поддержке UPF, Ротари клуба, Велосоюза Татарстана.