Специальную организацию для поддержки вкладчиков, пострадавших из-за краха банков региона, создадут власти Татарстана. Об этом заявил сегодня министр экономики Республики Татарстан Артем Здунов, сообщает ИА «Татар-информ».

«С целью поддержки юридических и физических лиц, которые пострадали от деятельности кредитно-финансовых учреждений и, кроме того, недобросовестных застройщиков в республике Татарстан, создается специализированная организация, которой планируется безвозмездно передать крупные инвестиционно-привлекательные земельные участки для их комплексного освоения. Эти земельные участки нам позволят сгенерировать поступления денежных средств от коммерческой деятельности, в свою очередь данные средства мы планируем направить на компенсацию потерь клиентов банков, которые сейчас находятся в стадии банкротства, и клиентам тех компаний, которые пострадали от недобросовестных застройщиков», - рассказал Артем Здунов.

Компенсации будут производиться по результатам конкурсного производства, порядок для которого сейчас активно прорабатывается. На данный момент в оперативном порядке правительство Татарстана готовит дополнения в земельный кодекс республики. Их планируется внести в Госсовет РТ уже в мае.

«Кроме того, соответствующие изменения будут внесены в нормативные акты президента Татарстана и правительства республики», - отметил министр.

«Созданная структура первоначально поддержит вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, а также пострадавших в ТФБ-финанс. В последующем категории данных лиц планируется расширить. С этой целью, деятельность созданной организации будет направлена, также на консолидацию всех клиентов банков, что позволит собрать единые требования и максимально эффективно для пострадавших вкладчиков, осуществить реализацию образовавшейся конкурсной массы. Президент Татарстана уже доложил о предпринимаемых мерах Президенту России, и они получили поддержку», - подытожил Артем Здунов.