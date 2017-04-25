Уменьшая показатель, Совет директоров ЦБ исходил из того, что годовая инфляция приближается к целевому уровню в 4 процента, а восстановление экономики продолжилось. Отмечается, что Центробанк ожидает достижение целевого показателя по росту потребительских цен в конце 2017 года. Он будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах. Также Банк России прогнозирует роств ВВП в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.

В то же время, отмечают в ЦБ РФ, к инфляционным рискам относится волатильность мировых рынков, в том числе на фоне переговоров о сокращении уровня добычи нефти.

«Принимая решение о ключевой ставке, в дальнейшем Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась», - говорится в сообщении.

Предыдущее снижение ключевой ставки произошло на прошлом заседании в марте 2017 года. Тогда она была уменьшена на 0,25 процентных пункта: с 10 до 9,75.

В 2016 году Банк России дважды понижал ключевую ставку - в июне и сентябре - и пять раз в 2015 году после повышения до 17 процентов из-за резкого ослабления рубля.