Открывается пассажирская навигация по Волге и Каме. Ежедневно из Казанского речного порта будут отправляться по 4 рейса до Верхнего Услона и по 3 рейса до Садовой с заходом в Студенец, Нижний Услон, Ключищи. Маршруты будут обслуживать теплоходы типа «ОМ» и «Москва». Кроме того, из Казанского речпорта начнут курсировать ежедневные рейсы до Свияжска, а с 26 мая запланировано открытие скоростных линий до Болгар и Тетюши.

По Каме определен маршрут из Набережных Челнов до Соколок с остановочными пунктами на пристанях Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань. Ежедневно теплоход будет отправляться из Набережных Челнов в 6.30, время прибытия в Соколки – 11.20, время отправления обратно из Соколок – в 11.25. На маршруте будет курсировать теплоход «М-8», рассчитанный на 105 пассажиров.

По Каме пригородные пассажирские перевозки осуществляет ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны».

Ежегодно перед началом навигации судоходные компании проходят соответствующие экспертизы и проверки в Российском Речном Регистре и Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Пригородные пассажирские перевозки вверх и вниз по реке Волга осуществляет судоходная компания «Татфлот». Соответствующие договоры на организацию транспортного обслуживания населения речным транспортом в пригородном сообщении подписаны между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и АО «Судоходная компания «Татфлот», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.