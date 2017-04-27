Казанцы смогут узнать, что нам завещало старшее поколение полвека назад.

4 мая 1967 года в Кировском районе Казани во время торжественного митинга, посвященного 50-летию СССР, была заложена капсула с посланием потомкам. Ее завещали вскрыть в год 100-летия Октябрьской революции 1917 года. Капсула времени была заложена в основании обелиска в честь жителей жилого массива «Красная Горка» Кировского района Казани, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, и обнаружена при реконструкции монумента два года назад.

И вот полвека прошли. День в день, 4 мая 2017 года в Молодежном центре «Ак Барс» состоится торжественное вскрытие этой самой капсулы. Событие произойдет на районном праздничном мероприятии «Подвигу доблести – слава и честь», посвященному предстоящему Дню Победы.