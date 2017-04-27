Матчем чемпионата Российской футбольной премьер-лиги столицу Татарстана протестируют на готовность к Кубку конфедераций.

В Казани в день матча чемпионата РФПЛ между «Рубином» и ЦСКА, который пройдет 17 мая, будут выставлены дополнительные посты ДПС. Об этом сообщает официальный сайт Управления ГИБДД МВД по РТ.

Игра «Рубина» и ЦСКА станет тестовым матчем Кубка конфедераций в Казани, поэтому тестированию в этот день подлежит и транспортная схема города. Будет ограничено движение на Третьей транспортной дамбе и части улиц Чистопольская, Сибгата Хакима, Гаврилова, Арбузова, а также на проспекте Ямашева. «Водителям рекомендуется заранее предусмотреть свой маршрут движения с учетом ограничения движения. Для исключения заторовых ситуаций запланировано привлечение дополнительных постов ДПС», – отмечается в сообщении УГИБДД МВД по РТ.