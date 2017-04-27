Стали известны имена 36 судей, которые будут работать на Кубке Конфедераций-2017. Арбитров выбирал судейский комитет ФИФА из числа арбитров, выбранных для работы на ЧМ-2018. Арбитры представляют все шесть футбольных конфедераций.
Главными судьями на Кубке Конфедераций будут Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Марк Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Уилмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения). Среди видеоассистентов представлен представитель пост-советского пространства Равшан Ирматов (Узбекистан).
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