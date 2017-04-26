Почти во всех мистических романах Альбины Нури действие происходит в Казани. Ее герои живут и ходят по улицам нашего города. Сюжеты книг лихо закручены и непредсказуемы. И не случайно творческие встречи с писательницей собирают много читателей.

Справка КВ Альбина Нури (Альбина Равилевна Нурисламова) родилась в Казани. По образованию филолог и юрист. Работала журналистом и редактором в печатных изданиях Татарстана. Член Союза журналистов Татарстана, России, член Союза писателей РТ. С 2012 года публикуется в республиканских литературных журналах под собственным именем и псевдонимами Алла Глебова и Гоша Таланов. Автор трех сборников прозы, вышедших в татарстанских книжных издательствах. В этом году в московском издательстве вышли две ее книги. Замужем. Мама двух сыновей, старшему 16 лет, младшему - 7. Альбина Нури (Альбина Равилевна Нурисламова) родилась в Казани. По образованию филолог и юрист. Работала журналистом и редактором в печатных изданиях Татарстана. Член Союза журналистов Татарстана, России, член Союза писателей РТ. С 2012 года публикуется в республиканских литературных журналах под собственным именем и псевдонимами Алла Глебова и Гоша Таланов. Автор трех сборников прозы, вышедших в татарстанских книжных издательствах. В этом году в московском издательстве вышли две ее книги. Замужем. Мама двух сыновей, старшему 16 лет, младшему - 7.

- Альбина, чем вас так привлекла остросюжетная мистическая литература?

- Придумывать истории я стала с пяти лет. Писать сама еще не умела, поэтому диктовала свои сочинения родным, а они за мной записывали. Со временем у меня в письменном столе появился отдельный ящик, куда я складывала все свои труды: рассказы, повести, пьесы, стихи, поэмы. Работала в разных жанрах, но всегда писала и пишу о том, что мне самой было бы интересно читать. Никогда не стала бы писать фэнтези, любовные романы или боевики, потому что это не мое. А мистический триллер с элементами детектива - мой жанр. Жанр популярный, конкуренция в нем большая, но мне кажется, я смогла найти свою нишу.

- Ниша мистического реализма?

- Да, я работаю на грани реализма и мистики. Мне интересно, как в обыденной, привычной жизни героев вдруг начинает появляться что-то неизведанное, необычное, иногда зловещее и пугающее. Представьте, жил человек нормально, а однажды проснулся и почувствовал, что вокруг него творится нечто странное: сначала происходит необъяснимая путаница, нестыковка в разных мелочах, потом родные люди перестают его узнавать, на работе, оказывается, такого сотрудника не помнят…

Это только один пример. Думаю, в мире масса вещей, в которые человек не верит, но только до тех пор, пока сам с ними не столкнется. Эта грань тонкая, невидимая, но она вполне реальна. И чтобы заглянуть за эту грань, приходится преодолевать страхи, комплексы. Моя задача - показать, как другая, непознанная, реальность влияет на нашу повседневную жизнь.

- Сложно придумывать мистические сюжеты?

- Не могу сказать, что в поисках сюжетов скребу по сусекам. В голове постоянно крутятся какие-то идеи. Случайно услышанная фраза на улице или по телевизору, человек с необычной внешностью, какая-то ситуация в транспорте, магазине - все что угодно может стать толчком для сюжета. Например, на днях мы всей семьей поехали в гипермаркет. Там на входе большая круглая дверь-вертушка. И мне пришла мысль: а может, придумать историю про человека, который через такую дверь вошел в магазин, а попал в другое время, другую эпоху? Или героиня вошла в дверь женщиной, а вышел уже мужчина, или она вошла взрослым человеком, а вышла ребенком… То есть, проходя через дверь, человек перешагивает через какую-то невидимую черту, после которой его жизнь меняется. Это уже завязка сюжета!

- В ваших историях невозможно предугадать финал...

- Если честно, когда работаю над книгой, сама не знаю, чем все закончится. Я слышала, что многие романисты работают по четкому плану, чтобы не ошибиться и не запутаться в сюжетных линиях. Я так не могу. Конечно, у меня есть общая канва сюжета, но куда она в конечном итоге выведет, в каком направлении будет развиваться история, для меня самой загадка. Получается, герои книг живут своей жизнью и ведут писателя за собой.

- Альбина, а в вашей жизни случались необъяснимые, мистические события?

- Такие эпизоды были, как, наверное, и у каждого из нас, но я не буду о них рассказывать. Я верю, что жизнь не так проста, как кажется. Мир вокруг нас - это не только то, что мы можем увидеть глазами, потрогать руками, услышать ушами, попробовать на зуб. Наша реальная действительность более многомерная, многоплановая, и она может открываться человеку с разных сторон. Лично для меня на свете хватает доказательств того, что чудеса случаются.

- Стать одним из авторов московского издательства - из разряда таких чудес?

- Пожалуй, можно и так сказать. Сейчас желающих издаваться очень много. Люди нередко считают себя писателями только на том основании, что могут складывать слова в предложения. Как советник председателя Союза писателей РТ я знакомлюсь с огромным количеством рукописей, поступающих от начинающих авторов. Можно представить себе, сколько их поступает в крупнейшее российское издательство... Даже просто открыть каждую рукопись и прочесть несколько страниц, чтобы понять, хорошо написано или плохо, требует много времени. И если в таком потоке на твой текст обратят внимание - это ли не чудо? К счастью, в Москве со мной работает литературный агент. Наверное, когда текст идет в издательство через литературного агента, там понимают, что материал уже прошел строгий отбор. Мои романы получили предварительное одобрение, и в течение трех лет я ждала издания книг. Когда первая книга вышла, даже заплакала. Это было невероятное счастье!

- Продолжение вашей серии планируется?

- Надеюсь на это. Недавно отправила редактору московского издательства рукописи трех новых романов, сейчас работаю еще над одним. Продолжаю сотрудничество и с Татарским книжным издательством: буквально на днях сдала рукопись сборника, в котором 17 рассказов, две детские сказки и две пьесы. Кстати, в предложенных рассказах нет никакой мистики, это абсолютно реалистическая проза…