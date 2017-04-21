Ну наконец-то дождались майских пикников! Помня о запрете разведения костров, мы предлагаем блюдо, которое в какой-то мере может заменить шашлыки. В составе этого салата основной ингредиент - мясо.

Салат «Шашлычная мозаика»

Ингредиенты: отварная и нежирная говядина, свинина (можно заменить индюшатиной) - по 300 г, копченая куриная грудка - 1 шт., лук репчатый - 2 шт., морковь свежая - 1 - 2 шт., маринованный огурец - 2 - 3 шт., сок лимона, растительное масло - 50 г, аджика - 1,5 ч. ложки, хмели-сунели - 1 ч. ложка, чеснок - 2 дольки, свежая кинза - пучок, зерна граната (по желанию) - горсть, лаваш тонкий - 2 - 3 упаковки.

Лук очистить и нарезать на тонкие полукольца. Залить кипятком на 5 минут, затем промыть под проточной водой и выжать на него сок одного лимона. Оставить так мариноваться. Морковь очистить и натереть на крупной терке, обжарить в большом количестве растительного масла. Еще горячую морковь приправить аджикой, хмели-сунели и тертым чесноком. Маринованный огурец нарезать тонкой соломкой. Мясные продукты нарезать лапшинками. В глубокой миске смешать все продукты, закрыть крышкой и дать настояться в холодильнике ночь.

Заранее нарежьте лаваш на квадраты для кульков. На природу возьмите их и миску с салатом. Непосредственно перед пикником из лаваша сделайте кульки, наполните их салатом, украсьте кинзой и зернами граната.

Закуска порционная из кабачков и курицы

Ингредиенты: кабачок - 2 шт., яйца свежие - 3 шт., лук репчатый - 1 шт., зеленый лук - пучок, сыр твердый - 100 г, манная крупа - 100 г, сметана - 0,5 стакана, филе копченой курицы - 200 г, соль, перец по вкусу.

Чистые молодые кабачки натереть вместе с кожицей на крупной терке. В глубокой миске смешать овощную смесь с измельченным луком, яйцом, сметаной, манкой, мелко нарезанным филе, натертым сыром. Посолить и поперчить. Небольшие формочки для выпекания кексов смазать маслом, выложить дно кружочком промасленной бумаги. Заполнить формочки кабачково-куриной смесью и выпекать в духовке, нагретой до 180 градусов, 30 минут. Закуску можно брать на пикник.

Приятного аппетита!