«К началу XX века Казань значительно видоизменила свой облик, превратившись в более благоустроенный город, санитарное состояние его еще являлось слабым местом в городском хозяйстве не только в дореволюционные, но и последующие годы». Такие факты приведены на документальной выставке, посвященной Году экологии, которая проходит в эти дни в зале Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу.

Санитарное состояние города, его благоустройство находились в непосредственном ведении казанского городского головы. Именно к нему обращались горожане с вопросами о загрязнении улиц и площадей. Так, например, 14 февраля 1897 года директор Казанского ветеринарного института сообщал городскому голове С.В.Дьяченко о свалке нечистот вблизи института. По распоряжению городского головы казанским полицмейстером были привлечены к ответственности крестьяне за свалку нечистот, а одного крестьянина, нарушившего правила санитарии, заставили убрать сваленный навоз.

Надзорные функции за исполнением постановлений городской власти осуществляла прежде всего казанская полиция. Как видно по архивным документам, Казанская городская Дума, городская управа не всегда быстро реагировали на обращения жителей по поводу медико-санитарных проблем. Об этом свидетельствует, например, растянувшаяся практически на десятилетие переписка домовладельцев Малой и Большой Игумновых слобод с городскими властями о закрытии химического завода Ушкова, отравлявшего удушливыми газами воздух, передает eco.tatarstan.ru.

В начале XX века в Казани было 9 общественных садов и бульваров. Самым красивым был Ботанический сад, находившийся за Кабаном. К крупным городским садам относились, например, сад «Черное озеро», Лядской, Державинский. Большой популярностью у горожан пользовались сады «Аркадия», находившиеся на среднем Кабане. Содержать на свои средства в чистоте все сады городской власти было сложно, в связи с чем активно использовалось заключение контрактов о передаче в аренду садов тем или иным садовникам.