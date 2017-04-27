Ученики гимназии №20 имени Абдуллы Алиша посетили Музей татарского просветителя, ученого-этнографа Каюма Насыри.

2017 год в ПАО «Таттелеком» объявлен Годом 225-летия со дня рождения великого ученого Николая Лобачевского. В связи с этим компания по всей республике проводит различные мероприятия, на которых рассказываются истории жизни видных деятелей, ученых. Одно из таких - организация встречи в Музее Каюма Насыри со школьниками. Этот музей выбран неслучайно. В свое время Каюм Насыри, как и Лобачевский, внес огромный вклад в математическое образование. Его труды стали окном в геометрию и арифметику для татарского народа. Его рукописи послужили первичным материалом для создания учебников на татарском языке, многие термины употребляются в школах и сейчас.

- По инициативе генерального директора компании Латфуллы Шафигуллина каждый год у нас посвящен одной из великих личностей. В прошлом году это был поэт Габдулла Тукай, а в этом - ученый Николай Лобачевский. По всей республике мы проводим целый ряд познавательных мероприятий. В этот раз решили поближе познакомить школьников с трудами Каюма Насыри. Он наш татарский ученый и видный деятель. От компании мы подарили музею компьютер и принтер, - рассказал руководитель пресс-службы компании Рустам Закуанов.

Сотрудники музея рассказали школьникам о научной деятельности Каюма Насыри и показали личные вещи татарского просветителя. Шестиклассники с особым трепетом ходили по дому, в котором с 1887 по 1902 год жил ученый. Ребята узнают о Каюме Насыри не только из учебников, а лично побывав в той среде, где он жил. Учителя отмечают, что так материал усваивается гораздо лучше.

- Меня очень поразила личность Каюма Насыри. Он был таким умным и столько всего успел сделать! Ведь он, даже когда болел, сам придумал для себя лекарство из трав, - удивился ученик 6а класса Рашид Сафиуллин.