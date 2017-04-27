Я пришла к ней два года назад - 17 апреля 2015 года. Оказалось, три дня назад, 14 апреля, ей исполнилось 94 года: Анастасия Ивановна Таненкова родилась в 1921 году. Отвечая на мои вопросы, она вспоминала о своем детстве, юности, войне, ворвавшейся в ее жизнь и жизнь нашей страны.

- Наша семья была многодетной, жили мы в селе Масловка Алексеевского района Татарии, тогда ТАССР. У мамы даже медаль была - «Материнская слава». Папа умер, когда мне было 10 лет, - он надорвался, вытаскивая провалившуюся под лед колхозную лошадь. Умер на операционном столе. Мы остались с мамой - пять сестренок и братишка.

В соседнем большом селе Левашово закончила 7 классов в 1936 году и поступила в том же году в Свияжский сельскохозяйственный техникум на специальность гидротехника-мелиоратора. Окончила техникум в 1940 году и получила направление на работу в Чистополь, в районный земельный отдел, по своей специальности. Я бы занималась осушением болот, но успела только приступить к разработке добычи торфа.

Началась война, и группу из нашего отдела направили на работу в колхоз. Все лето 1941 года работали в колхозе, за это нам дали по мешку пшеницы и ржи. Мы организовались, чтобы все это привезти в Чистополь, там я жила на квартире.

Сообщила об этом маме, она приехала и забрала в Масловку пшеницу и рожь - это было большой поддержкой ей в годы войны.

В январе и феврале 1942 года была на трудовом фронте. Нас направили рыть противотанковые рвы (эскарпы) глубиной 2 метра и шириной 5 метров. Поселились у колхозников. До места земляных работ было четыре километра, ходили пешком в сорокаградусный мороз. Нас у хозяйки жило пять человек: женщина 50 лет, девушка Катя Костина, Надя, еще кто-то - забыла, как зовут, и я.

В Чистополь вернулись в конце марта. В апреле мне пришла повестка из военкомата - меня призвали в Красную Армию. Я была мобилизована на войну. Колонна мобилизованных добиралась до Казани пешком. Из Казани в грузовых вагонах отправили в Москву. На распределительном пункте, куда нас доставили, меня направили в 82-й зенитно-артиллерийский полк, который входил в состав Центрального фронта. Служила в противовоздушной обороне. Потом нашу часть преобразовали в 50-ю зенитно-артиллерийскую дивизию. Свои военные специальности мы осваивали по ходу дела, специальных курсов для этого я не кончала.

Мои воинские специальности - телефонист и разведчик. Каждые четыре часа на вышке высотой с трехэтажный дом дежурил наблюдатель за небом, его называли разведчиком. Небольшой навес от дождя и снега, а рядом телефон. Разведчик по звуку мотора должен был определить тип приближавшегося самолета. Звукам, характерным для каждого самолета, определению типа самолета по силуэту нас обучали. Задача была - обнаружить самолет, по звуку определить тип и сообщить в оперативную часть. В момент объявления воздушной тревоги работала планшетистом.

Три года домом была землянка

- Где вы жили? - спрашиваю я Анастасию Ивановну. - Приходилось ли самим копать землянки?

- Нет, землянки мы сами не копали. В землянке располагались оперативная часть, коммутаторная, красный уголок, радиорубка, санитарная комната, столовая, помещения для сна - женское и мужское. Спали мы на нарах.

Распорядок жизни был армейский. Проводились занятия по изучению оружия, типов самолетов, меткой стрельбе, строевой подготовке. Выполняли наряды по охране командного пункта и других объектов, которые были закреплены за каждым бойцом. Были работы и по хозяйству, связанные с бытом.

После Победы мы еще стояли на своем посту до демобилизации. А я в составе 50-й зенитно-артиллерийской дивизии принимала участие в праздничном салюте в честь Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся 24 июня 1945 года. В этот день к Мавзолею кидали трофейные знамена, выезжал на белом коне Жуков, шли под дождем полки, фронты, соединения. Ничего этого я не видела: была при орудии, которое выпускало в ночное небо рассыпавшиеся снопы огней.

Нас отпустили в июле 1945 года. Приехала в Казань, здесь жила и работала моя старшая сестра. Еще в техникуме в Свияжске я подружилась с однокурсником Алексеем Мартьяновичем Таненковым. Во время войны мы писали друг другу. А в октябре он приехал ко мне с предложением выйти за него замуж. Я согласилась и стала его женой. Фронтовик Алексей Таненков был капитаном железнодорожных войск. Вместе с ним уехала по месту его службы в город Волхов Ленинградской области.

Возвращение к мирной жизни

Анастасия Ивановна работала диспетчером на железной дороге по особо важным перевозкам. В 1949 году родилась дочь Лариса. В 1951 году муж Алексей демобилизовался, и семья приехала в Казань к его родителям. В 1957 году родился сын Виталий. В Казани она устраивается в институт «Татпроект» топографом. Потом на базе топографического отдела этого института организовался трест инженерно-строительных изысканий. Принимала участие в подготовке строительной площадки для гиганта автопрома - КАМАЗа. В должности инженера составляла планы местности, обрабатывала полевые материалы. По этим данным разрабатывались планы наружных и подземных коммуникаций. Работала в этой организации, где было много ветеранов войны, до пенсии, до 1976 года.

У Анастасии Ивановны много юбилейных медалей к годовщинам победного мая. Но самые дорогие награды - медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова. А еще есть медали «За многолетний и добросовестный труд», «Ветеран труда». О том, каким добросовестным работником была Анастасия Ивановна в мирной послевоенной жизни, говорит множество почетных грамот от руководства организаций, где она работала.

На вопрос, в чем секрет ее долголетней и активной жизни, Анастасия Ивановна ответила:

- Мой секрет долголетия - спорт и труд. С детских лет пришлось работать с мамой в колхозе за трудодни. В пятом классе вязала снопы ржи и пшеницы на поле, работала подавальщицей снопов к молотильной машине.

Нелегким выдалось детство деревенской девчонки из большой семьи, потерявшей кормильца. Выдержала она и все тяготы военной поры, что достались ее поколению.

До 72 лет Анастасия Ивановна каталась на лыжах в Березовой роще за поселком Мирным. Она - мать, бабушка, прабабушка двоих правнучек. На встречу с ветеранами-однополчанами ездила один раз, на 30-летие Победы. Вспомнили стихи, которые вместе сочинили когда-то в землянке:

Три с лишним года

Вместе мы служили.

Так поднимем же

За службу тост.

Пусть громких подвигов

Мы все не совершили,

Но Родине был важен этот пост.

К сожалению, до публикации этого материала Анастасия Ивановна Таненкова не дожила...