В первом квартале этого года в республике зарегистрировано 7 случаев производственного травматизма со смертельным исходом. В минувшем году на производстве погибли 35 татарстанцев. В 2015-м погибших было 60 человек.

Уменьшается и число пострадавших от несчастных случаев на производстве. Если в 2015 году пострадали 555 человек, то в 2016-м - 474. По-прежнему самой травмоопасной отраслью остается строительство, далее в списке отраслей с повышенным риском получения травм - сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь. Об этом рассказала на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Встреча была приурочена ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

- Причина многих трагедий - грубейшие нарушения элементарных правил техники безопасности. Работодатель обязан создать для своих сотрудников безопасные условия труда. Но и каждый работник в свою очередь обязан знать и соблюдать все правила техники безопасности. У человека должна быть внутренняя мотивация на сохранение своего здоровья, жизни, - отметила Эльмира Зарипова. - На многих предприятиях отношение к правилам формальное. Мы работаем над этим. С 10 апреля по 30 мая в Татарстане объявлены дни, посвященные Всемирному дню охраны труда. Мы рекомендуем всем предприятиям, организациям и учреждениям провести различные акции, семинары, круглые столы и другие разъяснительные мероприятия, которые бы обратили внимание общества на необходимость соблюдения принципов обеспечения безопасности труда, недопущения случаев производственного травматизма.

Министр подчеркнула, что работники сами должны быть ответственны за свое здоровье. И если они видят, что работодатель экономит деньги на их безопасности, то надо сообщать о таких фактах в государственную инспекцию по труду, комиссию по трудовым спорам, профсоюз, прокуратуру. Обращаясь в эти инстанции, человек защищает не только свои права, но и собственную жизнь и жизни коллег.

Кстати, в первом квартале 2017 года государственными инспекторами труда проведено 466 проверок предприятий и организаций по вопросу соблюдения трудового законодательства, расследовано 47 несчастных случаев. По результатам этих проверок было выдано 286 предписаний об устранении 809 нарушений трудовых прав работников. За допущенные нарушения привлечены к административной ответственности в виде штрафа 857 виновных лиц. С начала года за нарушения в сфере охраны труда и случаи травматизма на производстве наложено штрафов на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. Кроме того, по результатам судебного рассмотрения уголовных дел вынесено 3 обвинительных приговора. В прошлом году по фактам нарушений в сфере охраны труда было возбуждено 85 уголовных дел, по рассмотрению которых судами вынесено 6 обвинительных приговоров.

Возрастающая бдительность работников, серьезные проверки заставляют работодателей предпринимать реальные шаги по улучшению условий труда на предприятиях и в организациях. Положительную роль в этом процессе сыграл и механизм специальной оценки условий труда (СОУТ). По данным статистики, в 2016 году специальную оценку условий труда в республике провели 5110 работодателей. Было проверено 195,7 тысячи рабочих мест, на которых заняты 306,9 тысячи работников.