В казанской мэрии состоялось подписание соглашения о двустороннем сотрудничестве между столицами Татарстана и Латвии. Подписи под документом поставили мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Риги Нил Ушаков.

Ильсур Метшин, поприветствовав Нила Ушакова, поблагодарил его за содействие в восстановлении прямого авиасообщения между городами. Мэр Риги в свою очередь отметил, что открытие прямого рейса является большим прорывом в экономических, культурных и бизнес-связях. Расписание составлено таким образом, что авиарейсы в другие города Европы стартуют после прибытия самолета из Казани утром. Вечером же самолет из Риги в столицу Татарстана отправляется после прибытия бортов из других европейских городов, сообщает kzn.ru.

Соглашение о сотрудничестве между Ригой и Казанью предполагает обмен опытом и специалистами в области местного самоуправления, культуры, спорта, образования, туризма. Также стороны планируют сотрудничать в вопросах охраны окружающей среды, соцзащиты, здравоохранения. Нил Ушаков подчеркнул, что главное направление внешней политики Риги - это выстраивание экономических, культурных, дружественных связей с регионами России.

Кстати, мэр Риги прилетел первым прямым рейсом, который соединит Казань и столицу Латвии.