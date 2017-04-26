26 апреля на станции метро «Площадь Тукая» прошел творческий митинг, посвященный великому татарскому поэту.

В 131-й день рождения Габдуллы Тукая на станции метро звучали стихи и песни на татарском языке. Их в татарских национальных костюмах исполняли казанские школьники и студенты. Пассажиры метро не могли пройти мимо, они подпевали песне «Туган тел» («Родной язык»), все вместе читали «Эйт эле, кубэлэк» («Расскажи-ка, бабочка»). Родители с детьми останавливались, чтобы малыши познакомились с творчеством поэта.

- Помню, как мама учила меня песне «Туган тел» и как я вдумывалась в каждое слово стихотворения: «эткэм-энкэмнен теле», что переводится как «язык моих мамы и папы». Действительно, язык родителей передается и их детям. А осваивают татарский язык малыши с помощью стихотворений Габдуллы Тукая, - поделилась студентка Альфия Радикова.

Силами сотрудников МУП «Метроэлектротранс» традиционно организуется выставка детских рисунков, посвященных творчеству татарского поэта. Ежегодно она пополняется новыми работами. На них ребята изображают героев любимых произведений Тукая. Это и Шурале, и Су анасы - Водяная, и Батыр - Богатырь. Некоторые юные художники изобразили самого поэта.

- Несмотря на то что мой родной язык - русский, я учился в татарской гимназии. И я прекрасно помню наизусть некоторые стихотворения Тукая. Самое любимое - «Пар ат» («Пара лошадей»), - рассказав стихотворение, говорит менеджер Артем Макаров. - Наверное, потому, что его нужно рассказывать особенно эмоционально. Сейчас у меня уже есть свои дети, и им я тоже прививаю любовь к татарскому языку. Он им пригодится и за пределами Татарстана.

В ходе митинга прошла торжественная церемония возложения цветов к бюсту татарского поэта. С букетами пришли сюда и казанцы, любители творчества Габдуллы Тукая.

- В столице Республики Татарстан в августе 2005 года появилась станция «Площадь Тукая». Она украшена мозаикой по мотивам его произведений. И стало доброй традицией ежегодно чтить память нашего поэта - мы вместе со школьниками проводим такой митинг. Когда звучат стихотворения из уст детей, это вдвойне радостно и приятно. Ведь Габдулла Тукай сделал очень многое для татарского народа, - рассказал заместитель генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Шамиль Гильманов.