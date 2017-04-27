Культурный центр «Сайдаш» в Советском районе Казани одним из первых среди городских досуговых учреждений организовал занятия для пенсионеров клуба по интересам «Жизнелюб».

Проект, стартовавший в декабре прошлого года, реализуется сегодня в 12 городских домах культуры.

Пенсионеры с удовольствием посещают в КЦ «Сайдаш» занятия по хореографии, театральному искусству, вокалу, в том числе татарскому, по декламации на русском и татарском языках, а также лектории по садоводству. Сюда приходят как местные пенсионеры, так и жители других районов города.

На этой неделе с участниками городского проекта «Жизнелюб» в КЦ «Сайдаш» встретился мэр Казани Ильсур Метшин. Он побывал на занятиях по вокалу, хореографии и театральному искусству, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Пенсионеры поблагодарили его за возможность проводить свободное время активно и интересно.

Жительница Казани Дания Новичихина рассказала, что давно хотела заниматься пением, но не получалось из-за работы. «В январе я уволилась и услышала в соцзащите про «Жизнелюба». Выбрала «Сайдаш» по месту жительства. С удовольствием, с душой пою. Хожу сюда как на праздник», - призналась она.

«У вас началась новая жизнь. У нас как раз и была такая задача, чтобы люди, выходя на пенсию, не сидели дома. Вас и пенсионерами-то язык не поворачивается назвать», - отметил Ильсур Метшин.

«Ученицы» с теплом отзывались и о своем руководителе Эльвире Крупиной, которая также возглавляет народный хор ветеранов «Волжанка», базирующийся в «Сайдаше». «У нас замечательный руководитель. Это наша «мамочка», душа. Мы к ней буквально бежим», - рассказали участники клуба.

Кстати, в конце марта в честь Дня работника культуры Эльвире Крупиной от мэра Казани был подарен новый аккордеон, который она с радостью продемонстрировала во время встречи с Ильсуром Метшиным.

А в спортивном зале в это время участники проекта под латиноамериканскую музыку отрабатывали движения танца ча-ча-ча. Руководит занятиями по хореографии аспирантка Казанского института культуры Мария Тимофеева. По ее словам, такой опыт помогает в написании диссертации.

Мэр посетил также занятие театрального кружка, которое проходило в актовом зале. Именно театральное направление выбрала для себя одна из самых пожилых участниц проекта - 91-летняя Вера Филянина, которая и в этот день репетировала на сцене культурного центра.

На сегодняшний день в клубных формированиях КЦ «Сайдаш» занимаются 1,5 тысячи человек, а многочисленные мероприятия с участием занимающихся здесь 63 коллективов посещают 100 тысяч казанцев. В рамках проекта «Жизнелюб» этот культурный центр посещают около 350 человек. Всего по Казани проектом охвачены свыше 2 тысяч человек. Самые популярные направления - пение, танцы и рисование.

На «горячую линию» проекта «Жизнелюб» по телефону 236-42-93 ежедневно поступает по 5 - 6 звонков о месте и времени занятий.